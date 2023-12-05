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Левандовски может стать одноклубником Неймара слухи

05 Декабря 2023 • 18:31 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может сменить клубную прописку следующим летом.

По информации Mundo Deportivo, к 35-летнему футболисту проявляет интерес саудовский «Аль-Хиляль», за который выступает экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может рассмотреть вариант с продажей Левандовски. Такое решение поможет «сине-гранатовым» существенно сэкономить на зарплате польского форварда.

В нынешнем сезоне Левандовски появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал в свой актив четыре ассиста.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Левандовски в 30 миллионов евро.   

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