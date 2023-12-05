​«Я пытался вернуться в «Барселону»: Месси вспомнил, как выбирал клуб

Лионель Месси был признан спортсменом года по версии журнала Time. На сайте этого издания были приведены слова аргентинца о летнем выборе нового клуба.

«Правда в том, что, к счастью, у меня на столе было несколько интересных вариантов. Мне пришлось проанализировать их, в том числе со своей семьёй, прежде чем принять окончательное решение о переезде в Майами.

Моим первым вариантом было возвращение в «Барселону», но это было невозможно. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Позже я немного думал о саудовской лиге. Они создали там мощную конкуренцию, и в ближайшем будущем их лига может стать значимой. Это место привлекало меня, ведь я являюсь послом туризма этой страны. Мне нравилось всё, что я там видел, футбол там развивается, и они прилагают серьёзные усилия для создания лиги топ-уровня. Саудовская Аравия и МЛС – оба варианта казались мне очень интересными», - цитирует Месси Time.