«Сельта» занимает лишь 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, то есть находится в зоне вылета. Учитывая положение, Рафаэль Бенитес может покинуть должность главного тренера команды в обозримом будущем.

При увольнении Бенитеса «Сельте» придётся выплатить ему солидную компенсацию, поэтому клуб не торопится. Сам же Рафа пока не готов подавать в отставку – он попробует исправить ситуацию в течение декабрьских матчей чемпионата, пишет TodoFichajes.

В 2023 году «Сельта» проведёт ещё три матча чемпионата Испании – против «Райо Вальекано», «Гранады» и «Вильярреала».