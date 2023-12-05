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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес пока не уйдёт из «Сельты» слухи

05 Декабря 2023 • 16:58 Комментировать

«Сельта» занимает лишь 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, то есть находится в зоне вылета. Учитывая положение, Рафаэль Бенитес может покинуть должность главного тренера команды в обозримом будущем.

При увольнении Бенитеса «Сельте» придётся выплатить ему солидную компенсацию, поэтому клуб не торопится. Сам же Рафа пока не готов подавать в отставку – он попробует исправить ситуацию в течение декабрьских матчей чемпионата, пишет TodoFichajes.

В 2023 году «Сельта» проведёт ещё три матча чемпионата Испании – против «Райо Вальекано», «Гранады» и «Вильярреала».  

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта
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