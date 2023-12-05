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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген согласился на операцию, вратарь может пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов

05 Декабря 2023 • 15:46 Комментировать (1)
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал своё согласие на проведение операции на спине. По информации от издания Sport, все стороны уже приняли окончательно решение.

Источник добавляет, что теперь немец находится под сомнением на первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоится в феврале. Напомним, «Барселона» на прошлой неделе обеспечила себе выход в раунд плей-офф.

Тер Штешен будет отсутствовать около двух месяцев. Вратарь ранее пропустил последние три матча своей команды во всех турнирах. Ворота «Барселоны» в этих поединках защищал запасной голкипер Иньяки Пенья.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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Комментарии (1)
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05 Декабря 2023 в 15:49
Все равно вылетят, так хоть не позориться))
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