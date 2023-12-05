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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави очень нравится Баэна, игрок является фанатом «Барселоны»

05 Декабря 2023 • 14:56 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
09.12 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес испытывает симпатию к игре полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны. По информации от Carrusel Deportivo, сам хавбек открыт к переезду на «Камп Ноу», так как является фанатом «Барселоны».

У «Барселоны» вряд ли найдутся деньги на трансфер Баэны в январе, но не исключено, что трансфер состоится ближайшим летом. Отметим, что Алекс способен сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции атакующего полузащитника.

В нынешнем сезоне 22-летний Баэна провёл 13 матчей в чемпионате Испании, где записал на свой счёт гол и 5 результативных передач. В прошлой кампании игрок отметился в Ла Лиге 6 мячами и 3 ассистами.

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Барселона Вильярреал Хави Эрнандес Алекс Баэна ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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