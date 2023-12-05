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Чемпионат Испании. Ла Лига

Если Бальде не добьётся прогресса, «Барселона» может продать его летом

05 Декабря 2023 • 13:51 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Будущее левого защитника Алехандро Бальде в каталонской «Барселоне» находится под сомнением. По информации от издания Sport, испанцу следует как следует постараться, чтобы вернуть себе место в стартовом составе.

Источник сообщает, что если Бальде не достигнет прогресса в нынешнем сезоне, то уже летом «Барселона» может его продать. Уход Алехандро может быть экономически выгодным для «сине-гранатовых», поэтому перед руководством стоит серьёзный соблазн. Тем более, Бальде интересен нескольким клубам из Английской премьер-лиги.

Напомним, Бальде в последних матчах уступил своё место в стартовом составе Жоау Канселу, который номинально является правым защитником.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде

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