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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Интер Майами» хочет подписать ещё одного игрока «Барселоны»

05 Декабря 2023 • 13:39 Комментировать

Очередной футболист каталонской «Барселоны» может перейти в американский «Интер Майами». В настоящий момент игроками команды из Флориды являются защитник Жорди Альба, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси, ранее выступавшие за «сине-гранатовых».

По информации журналистов Todofichajes, в сфере интересов «Интер Майами» находится хавбек каталонцев Серхи Роберто. 31-летний игрок может пополнить ряды клуба МЛС, поскольку его контракт с «Барселоной» истекает летом 2024 года. Стороны не планируют продлевать сотрудничество.

За каталонцев Роберто выступает с 2013 года. Его трансферный ценник – четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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