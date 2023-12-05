«Интер Майами» хочет подписать ещё одного игрока «Барселоны»

Очередной футболист каталонской «Барселоны» может перейти в американский «Интер Майами». В настоящий момент игроками команды из Флориды являются защитник Жорди Альба, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси, ранее выступавшие за «сине-гранатовых».

По информации журналистов Todofichajes, в сфере интересов «Интер Майами» находится хавбек каталонцев Серхи Роберто. 31-летний игрок может пополнить ряды клуба МЛС, поскольку его контракт с «Барселоной» истекает летом 2024 года. Стороны не планируют продлевать сотрудничество.

За каталонцев Роберто выступает с 2013 года. Его трансферный ценник – четыре миллиона евро.