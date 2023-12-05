Тренер «Жироны» Мичел: «Торре не сможет сыграть с «Барселоной», но Гарсия примет участие»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о том, смогут ли принять участие в матче с «Барселоной» игроки, которые принадлежат «сине-гранатовым». Напомним, команды встретятся между собой на этих выходных.

«Пабло Торре имеет в контракте пункт, который не разрешает ему играть против «Барселоны». Переход Эрика Гарсии состоялся под конец трансферного окна, поэтому «Барселона» не стала нас просить о включении подобного пункта», – сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, Гарсия и Торре выступают за «Жирону» ну правах годичной аренды. «Бело-красные» сейчас разделяют первое место в Ла Лиге с мадридским «Реалом», тогда как «Барселона» идёт на третьем месте.