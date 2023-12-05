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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» или «Атлетико»: Фелиш сделал выбор

05 Декабря 2023 • 11:51 Комментировать

Португальский нападающий Жоау Фелиш определился с планами на будущее. По информации журналистов AS, форвард хочет остаться в каталонской «Барселоне», за которую выступает на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит мадридскому «Атлетико».

При этом руководство «сине-гранатовых» не торопится с выкупом Фелиша. Боссы клуба вынесут свое решение по итогам сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний форвард провел 12 поединков за «Барселону». Фелиш отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Фелиш признался, какие у него отношения с игроками «Атлетико» и Симеоне

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги
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