«Барселона» или «Атлетико»: Фелиш сделал выбор

Португальский нападающий Жоау Фелиш определился с планами на будущее. По информации журналистов AS, форвард хочет остаться в каталонской «Барселоне», за которую выступает на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит мадридскому «Атлетико».

При этом руководство «сине-гранатовых» не торопится с выкупом Фелиша. Боссы клуба вынесут свое решение по итогам сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний форвард провел 12 поединков за «Барселону». Фелиш отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Фелиш признался, какие у него отношения с игроками «Атлетико» и Симеоне