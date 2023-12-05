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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял тайное решение по Лунину

05 Декабря 2023 • 11:44 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин тайно подписал новый трудовой договор с мадридским «Реалом», утверждают журналисты El Chiringuito. Соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года, но было подписано еще в 2018 году и не афишировалось.

В отсутствие травмированного Тибо Куртуа украинский вратарь конкурирует за место в составе «сливочных» с испанцем Кепой Аррисабалагой.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лунин принял участие в пяти поединках за мадридскую команду. Андрей пропустил два мяча, а в трех встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.

Лунин: «Спасибо команде, у меня отмёрзли пальцы»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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