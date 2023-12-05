«Барселона» сообщила о потере Мартинеса

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес не поможет своей команде в ближайших поединках, об этом сообщается в социальных сетях «сине-гранатовых».

Как стало известно, у 32-летнего футболиста диагностировали повреждение задней поверхности бедра. На полное восстановление Мартинесу понадобится порядка трех недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иньиго принял участие в восьми встречах и получил две желтые карточки.

После 15 сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 балла и находится на третьем месте, отставая от лидирующего «Реала» на четыре пункта.