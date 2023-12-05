​Суд над Алвесом начнётся в феврале

В феврале Дани Алвес узнает свой приговор и появится ясность в том, сколько ему предстоит провести в тюрьме. Суд над ним начнется именно в феврале, уточняет итальянское издание derbyderbyderby.it. Бразильский футболист был задержан двадцатого января и с тех пор находится в заключении за изнасилование 23-летней девушки, имевшее место за день до Нового года в одним из ночных клубов «Барселоны».

Впрочем, у него еще есть возможность избежать суда, но для этого необходимо договориться с жертвой - а вот этого у Алвеса как раз таки и не получается, хотя он и пытался компенсировать ей случившееся деньгами.