Луис Суарес рассказал о множественных проблемах со здоровьем

Звездный нападающий Луис Суарес, известный по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль» и «Атлетико», поведал о своих проблемах со здоровьем.

«Я не могу полностью разогнуть колено. Это связано с операцией, которую перенес несколько лет назад. Постоянно чувствую защемление в колене. Радует, что оно не опухает. Перед матчами я пью таблетки и пользуюсь мазью. Еще у меня иногда болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина. Из-за этого я хромаю. Каждый день у меня разные процедуры, в зависимости от порога боли, который я испытываю. Мне нужно задуматься о своем будущем», - цитирует 36-летнего футболиста Infobae.

Ранее сообщалось, что в январе Суарес перейдет к Месси в «Интер Майами».