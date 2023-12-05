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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас: «В руках Беллингема будущее»

05 Декабря 2023 • 10:01 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме, которому вручили награду Golden Boy.

«Джуд уже сейчас великий футболист. Это невероятный талант, в руках которого будущее. У него будет невероятная карьера. Даже не сомневаюсь в этом», - передает слова испанца Mundo Deportivo.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила около 100 миллионов евро. Он подписал контракт на шесть лет.

В текущем сезоне англичанин сыграл 17 матчей за «Реал», забил 15 мячей и сделал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сеск Фабрегас Джуд Беллингем ещё теги
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