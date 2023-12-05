Беллингем: «Реал» – лучшая команда»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь признался, что рад представлять цвета клуба.

Английский футболист получил награду Golden Boy, значительно опередив всех конкурентов. По словам 20-летнего хавбека, ему очень повезло оказаться в «королевском клубе».

«Реал» – лучшая команда. Я рад, что играю здесь. Возможность перейти в такой клуб выпадает не каждый день», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо звезду «сливочных».

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» летом текущего года из дортмундской «Боруссии». В 17 матчах за команду Карло Анчелотти игрок отметился 15 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.