Марсело назвал двух игроков «Реала», впечатлявших его больше всех

Левый защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал, кто из бывших товарищей по мадридскому «Реалу» произвёл на него самое сильное впечатление.

Бразилец пополнил ряды «сливочных» в январе 2007 года, а ушёл спустя 15 с половиной лет, пять раз выиграв с командой Лигу чемпионов и завоевав множество других трофеев.

«Есть два человека, которые меня очень удивили, – это Иско и Лука Модрич. Иско начинал с футзала, и то, что он делал на тренировках и во время матчей... Я никогда не мог понять, как ему это удавалось. Модрич также очень впечатлял. Люди говорят, что Лука не заслужил свой «Золотой мяч»? Это полная чушь», – приводит Madrid Zone высказывания Марсело.