Хамес Родригес: «Думаю, я был хорош во всех сезонах в «Реале»

Футболист бразильского «Сан-Паулу» Хамес Родригес оценил своё выступление в мадридском «Реале».

Колумбийский полузащитник был приобретён «королевским клубом» в 2014 году у «Монако» за 75 млн евро. Как принято считать, Хамес не смог до конца раскрыться в Мадриде. С 2017 по 2019 год он выступал за «Баварию» на правах аренды, а в 2020 году окончательно расстался со «сливочными», перебравшись в «Эвертон» свободным агентом.

«Думаю, я хорошо провёл все свои сезоны в «Реале», но особенно успешным получился первый из них. Я забил 40 голов и отдал 42 результативные передачи [в общей сложности] в «Реале». На мой взгляд, я выступил отлично», – передаёт Madrid Zone слова Родригеса.