«Сельта» не смогла дожать «Кадис», проведя час в большинстве

Очень давно не побеждавшие «Сельта» и «Кадис» закрывали программу 15-го тура Ла Лиги. Гости нанесли всего два удара за матч и зацепили один балл. При этом они выглядели лучше в стартовом отрезке, и результативная попытка Кристофера Рамоса была логичным итогом. Виктор Чуст на 33-й минуте жестко сыграл против Яго Аспаса и был удален. На 57-й минуте «Сельта» отыгралась, комбинацию завершил Йорген Ларсен.

Хозяева нанесли 15 ударов, но так и не вырвали победу и остаются третьими с конца, противник - 16-й.