«Сельта» не смогла дожать «Кадис», проведя час в большинстве

Очень давно не побеждавшие «Сельта» и «Кадис» закрывали программу 15-го тура Ла Лиги. Гости нанесли всего два удара за матч и зацепили один балл. При этом они выглядели лучше в стартовом отрезке, и результативная попытка Кристофера Рамоса была логичным итогом. Виктор Чуст на 33-й минуте жестко сыграл против Яго Аспаса и был удален. На 57-й минуте «Сельта» отыгралась, комбинацию завершил Йорген Ларсен.
Хозяева нанесли 15 ударов, но так и не вырвали победу и остаются третьими с конца, противник - 16-й.
Протокол игры
|16'Рамос Кристофер (0:1)
|(1:1) Ларсен Йорген57'
Гуаита Висенте•Васкес Кевин54' (Перес Карлес (54') •Старфельт Карл54' (Сотело Хьюго (54') •Нуньес Унай•Санчес Мануэль81' (Ристич Михайло (81') •Мингеса Оскар•Тапия Ренато•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан•Ларсен Йорген•Аспас Яго
Хиль Давид• 45'Карселен Исаак• 12'Хименес Фали•Чуст Виктор• 33'Эрнандес Хави V•Алехо Иван 74'77' (Пирес Лукас (77') •Алькарас Рубен•Алекс Фернандес•Собрино Рубен 21'77' (Сальдуа Хосеба (77') •Рамос Кристофер78' (Макси Гомес (78') •Рохер Марти39' (Мбайе Мамаду (39') 59'
04 декабря. Стадион "Балаидос".
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