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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» не смогла дожать «Кадис», проведя час в большинстве

05 Декабря 2023 • 01:02 Комментировать
Сельта
1:1
Кадис
окончен

Очень давно не побеждавшие «Сельта» и «Кадис» закрывали программу 15-го тура Ла Лиги. Гости нанесли всего два удара за матч и зацепили один балл. При этом они выглядели лучше в стартовом отрезке, и результативная попытка Кристофера Рамоса была логичным итогом. Виктор Чуст на 33-й минуте жестко сыграл против Яго Аспаса и был удален. На 57-й минуте «Сельта» отыгралась, комбинацию завершил Йорген Ларсен.

Хозяева нанесли 15 ударов, но так и не вырвали победу и остаются третьими с конца, противник - 16-й.

Протокол игры  
Сельта1:1Кадис
  16'Рамос Кристофер (0:1)
(1:1) Ларсен Йорген57'  
Гуаита ВисентеВаскес Кевин 54' (Перес Карлес ( 54') Старфельт Карл 54' (Сотело Хьюго ( 54') Нуньес УнайСанчес Мануэль 81' (Ристич Михайло ( 81') Мингеса ОскарТапия РенатоДе ла Торре ЛукаБамба ДжонатанЛарсен ЙоргенАспас Яго
Запасные: Дувикас АнастасиосСерви ФранкоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотДотор КарлосВильяр ИванДомингес КарлосПейнадо Франсиско
Хиль Давид  45'Карселен Исаак  12'Хименес ФалиЧуст Виктор  33'Эрнандес Хави VАлехо Иван  74' 77' (Пирес Лукас ( 77') Алькарас РубенАлекс ФернандесСобрино Рубен  21' 77' (Сальдуа Хосеба ( 77') Рамос Кристофер 78' (Макси Гомес ( 78') Рохер Марти 39' (Мбайе Мамаду ( 39'  59')
Запасные: Негредо АльвароМере ХорхеАзнар ВикторГвардиола СерхиДиаките МуссаМачис ДарвинМари ХосеНаварро Роберто
04 декабря. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Кадис

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Интересная ставка и прогноз на матч Сельта – Кадис чемпионата Испании – 4 декабря 2023
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