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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бьелса: «Роль Модрича – самая сложная в футболе»

05 Декабря 2023 • 00:52 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса назвал самую сложную игровую роль в футболе.

По мнению знаменитого аргентинского наставника, труднее всего найти центральных полузащитников, сочетающих качественную игру в атаке с большим объёмом оборонительных действий.

«Труднее всего в футболе найти такую «восьмёрку». Я бы назвал это «ролью Модрича» – он атакует как «десятка», но защищается как «шестёрка». Он объединяет в себе навыки игры в атаке и в обороне, понимает футбол в обоих направлениях», – цитирует Madrid Xtra Бьелсу, возглавившего национальную команду Уругвая в мае нынешнего года.

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