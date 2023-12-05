Бьелса: «Роль Модрича – самая сложная в футболе»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса назвал самую сложную игровую роль в футболе.

По мнению знаменитого аргентинского наставника, труднее всего найти центральных полузащитников, сочетающих качественную игру в атаке с большим объёмом оборонительных действий.

«Труднее всего в футболе найти такую «восьмёрку». Я бы назвал это «ролью Модрича» – он атакует как «десятка», но защищается как «шестёрка». Он объединяет в себе навыки игры в атаке и в обороне, понимает футбол в обоих направлениях», – цитирует Madrid Xtra Бьелсу, возглавившего национальную команду Уругвая в мае нынешнего года.