Беллингем: «Я – лучший в мире? Трудно с этим согласиться»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями после получения награды Golden Boy.

20-летний англичанин был признан лучшим игроком 2023 года. В понедельник хавбек получил свою награду.

«Я рад выиграть приз, который до меня доставался множеству отличных игроков.

Я – лучший в мире? Это приятно слышать, но мне трудно с этим согласиться. Для меня важно каждую неделю помогать своей команде.

Я хочу выиграть всё в составе «Реала» и сборной Англии, и это стремление можно считать естественным. Не могу ничего обещать, но я делаю всё возможное, чтобы этого достичь», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Беллингема.