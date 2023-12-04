Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш охарактеризовал одним словом игроков «Барселоны»

04 Декабря 2023 • 23:04 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш дал краткую характеристику товарищам по команде.

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико». В недавнем матче Ла Лиги 24-летний форвард поразил ворота «матрасников» и принёс каталонцам важную победу (1:0).

Вскоре после удачного для себя матча Фелиш дал интервью, в котором рассказал, с чем у него ассоциируются игроки «Барселоны»: «Канселу – качество, Бальде – скорость, Араухо – зверь, Иньиго – жёсткость, Гави – боец, Ферран – акула, Педри – магия, Левандовски – гол, Рафинья – лето, тер Штеген – стена, Кристенсен – викинг, де Йонг – мозг, Гюндоган – серьёзность, Кунде – мода», – приводит Barca Universal ответы Жоау.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш

Новости по матчу

04 Декабря
21:14
Тер Штеген не сможет избежать операции – он пропустит два-три месяца
16:20
Ямаль: «Рано или поздно я выиграю премию Golden Boy, обещаю»
16:07
Ямаль: «Моим единственным кумиром был и остаётся Месси»
15:56
Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»
15:52
Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»
15:01
Хави: «Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство»
14:55
Ямаль рассказал, как Хави мотивировал его перед дебютом
14:50
Ямаль: «Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону»
14:45
Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»
12:46
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
12:42
Тер Штеген пропустит два месяца, если согласится на операцию
12:23
Фелиш: «Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом»
12:10
Тер Штеген больше не сыграет в 2023 году
11:59
Тер Штегену могут провести операцию на спине
03 Декабря
16:09
«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Кадис Кадис
1
1
1.88 3.70 4.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
01:11 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес: «Думаю, я был хорош во всех сезонах в «Реале»
01:02 · Испания. Ла Лига
«Сельта» не смогла дожать «Кадис», проведя час в большинстве
00:52 · Испания. Ла Лига
Бьелса: «Роль Модрича – самая сложная в футболе»
00:10 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Я – лучший в мире? Трудно с этим согласиться»
04 Декабря
23:04 · Испания. Ла Лига
Фелиш охарактеризовал одним словом игроков «Барселоны»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»
21:42 · Испания. Ла Лига
Кристенсен – о внезапном выходе в старте против «Атлетико»: «Первые 20 минут матча заменили разминку»
21:32 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: «Я чувствовал, что должен перейти в «Атлетико»
21:14 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не сможет избежать операции – он пропустит два-три месяца слухи
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль интересен команде из Ла Лиги слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными футболистами слухи
18:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой в Испании известнее Абаскаля – журналисты подтвердили 1
18:35 · Испания. Ла Лига
​Решение по тер Штегену будет принято в ближайшие дни
18:08 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может продать Левандовски 2
17:34 · Испания. Ла Лига
​В лазарете «Реала» остаются 8 игроков
Все новости
Рекомендуем