Фелиш охарактеризовал одним словом игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш дал краткую характеристику товарищам по команде.

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико». В недавнем матче Ла Лиги 24-летний форвард поразил ворота «матрасников» и принёс каталонцам важную победу (1:0).

Вскоре после удачного для себя матча Фелиш дал интервью, в котором рассказал, с чем у него ассоциируются игроки «Барселоны»: «Канселу – качество, Бальде – скорость, Араухо – зверь, Иньиго – жёсткость, Гави – боец, Ферран – акула, Педри – магия, Левандовски – гол, Рафинья – лето, тер Штеген – стена, Кристенсен – викинг, де Йонг – мозг, Гюндоган – серьёзность, Кунде – мода», – приводит Barca Universal ответы Жоау.