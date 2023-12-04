Кристенсен – о внезапном выходе в старте против «Атлетико»: «Первые 20 минут матча заменили разминку»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не ожидал, что сыграет против мадридского «Атлетико» с первых минут.

Перед началом встречи повреждение получил Иньиго Мартинес – датчанин стал экстренной заменой.

«Всё было хаотично, я даже не успел размяться – просто надел игровую футболку и вышел на поле. Потребовалось время, чтобы разогреться, и первые 20 минут матча заменили для меня разминку. После этого я чувствовал себя нормально, но начало игры можно считать для меня разминкой», – цитируют испанские СМИ центрбека.

Андреас Кристенсен отыграл весь матч и помог «Барселоне» одержать сухую победу над «Атлетико» – 1:0.