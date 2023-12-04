Луис Суарес: «Я чувствовал, что должен перейти в «Атлетико»

Нападающий Луис Суарес вспомнил, как покидал «Барселону».

Летом 2020 года уругваец скандально расстался с каталонским клубом, впоследствии перебравшись в ряды одного из конкурентов – мадридского «Атлетико».

«Иногда ты не получаешь чего-то, что хочешь получить, но в таком случае для тебя могут открыться другие возможности. У меня был такой опыт, когда я уходил из «Барселоны».

Я почувствовал, что должен перейти в «Атлетико». Это позволило мне многое доказать и продемонстрировать всем, что Суарес по-прежнему на что-то способен», – цитирует Mundo Deportivo 36-летнего форварда.

Напомним, что недавно Луис Суарес решил покинуть бразильский «Гремио». В 2024 он перейдёт в новый клуб – вероятно, в «Интер Майами».