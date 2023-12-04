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Тер Штеген не сможет избежать операции – он пропустит два-три месяца слухи

04 Декабря 2023 • 21:14 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, судя по всему, всё же потребуется операция.

Немецкий футболист пропустил последние три матча «сине-гранатовых» из-за травмы спины. Изначально считалось, что проблема не слишком серьёзна, однако, как стало известно недавно, 31-летнему вратарю может потребоваться операция. Согласно последним сведениям RAC1, всё идёт к тому, что тер Штеген не сможет обойтись без хирургического вмешательства. Реабилитация игрока займёт от двух до трёх месяцев.

Марк-Андре тер Штеген провёл 17 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, пропустив 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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