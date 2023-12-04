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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Решение по тер Штегену будет принято в ближайшие дни

04 Декабря 2023 • 18:35 Комментировать

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оказался в клубном лазарете с травмой спины. Как сообщает немецкий Bild, решение о том, нужно ли немецкому футболисту переносить операцию, будет принято на этой неделе.

Ранее появлялась информация о том, что если тер Штеген будет прооперирован, сроки восстановления составят два месяца.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» без тер Штегена обыграла на своём поле «Атлетико» с минимальным счётом 1:0. На текущий момент команда Хави располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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