​Решение по тер Штегену будет принято в ближайшие дни

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оказался в клубном лазарете с травмой спины. Как сообщает немецкий Bild, решение о том, нужно ли немецкому футболисту переносить операцию, будет принято на этой неделе.

Ранее появлялась информация о том, что если тер Штеген будет прооперирован, сроки восстановления составят два месяца.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» без тер Штегена обыграла на своём поле «Атлетико» с минимальным счётом 1:0. На текущий момент команда Хави располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.