​«Барселона» может продать Левандовски

«Барселона» рассматривает возможность продажи нападающего Роберта Левандовски в летнее трансферное окно. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Альвареса.

В сезоне 2023/2024 Левандовски провёл 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 35-летнего поляка в 30 миллионов евро.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В последнем матче Ла Лиги команда Хави обыграла «Атлетико» с минимальным счётом 1:0.