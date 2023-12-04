​В лазарете «Реала» остаются 8 игроков

Защитник Даниэль Карвахаль стал очередным игроком в лазарете «Реала». Ожидается, что футболист пропустит около месяца. Таким образом, в клубном лазарете «сливочных» сейчас числятся восемь футболистов.

Список игроков «Реала», которые не могут играть, выглядит так: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор.

Стоит сказать, что Джуд Беллингем имеет проблемы с плечом, но они не мешают ему выходить на поле. При этом на прошлой неделе сообщалось, что в какой-то момент англичанина могут прооперировать.