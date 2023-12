​Назван лучший футболист нулевых годов в Ла Лиге – это не Месси

Журнал Four Four Two продолжает публиковать занимательные рейтинги. На этот раз эксперты показали свою версию лучших футболистов Ла Лиги за нулевые годы.

На первой строчке этого рейтинга оказался Роналдиньо, который блистал в «Барселоне». Второе место занимает звёздный Лионель Месси. Тройку замыкает ещё один экс-игрок «сине-гранатовых» - Хави.

В топ-10 также входят Рауль Гонсалес, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Самюэль Это’О, Роберто Карлос, Дани Алвес и Роналдо.

Криштиану Роналду в рейтинге не оказалось, ведь в нулевых у него было мало времени в Ла Лиге. Состав «Реала» португалец пополнил в 2009 году.