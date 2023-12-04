Браим Диас не закрывает двери перед сборной Марокко, но при этом хочет выступать за Испанию

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас ещё не окончательно закрыл двери перед сборной Марокко, которая хочет добиться смены футбольного гражданства хавбека. По информации от журналиста Марио Кортеханы, Диас уважает попытки спортивных и политических властей Марокко, но при этом хочет выступать за сборную Испании.

Напомним, к сегодняшнему дню Диас провёл за «красную фурию» всего один товарищеский матч, который датируется июнем 2021 года. Тем не менее, Браим не теряет надежд пробиться в сборную Испании в обозримом будущем.

В этом сезоне 24-летний Диас отметился 2 забитыми голами в 10 турах испанской Ла Лиги.