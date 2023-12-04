Ямаль: «Рано или поздно я выиграю премию Golden Boy, обещаю»

16-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль пообещал в будущем выиграть премию Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту года. Недавно стало известно, что обладателем награды в этом году станет полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

«Конечно, мне бы хотелось выиграть премию Golden Boy. Обещаю, что рано или поздно я её выиграю», – сказал Ямаль в беседе с изданием Tuttosport.

Ямаль достиг шестнадцатилетия лишь в июле этого года. С тех пор Ламин стал основным игроком «Барселоны» и пару раз получил вызов в сборную Испании. В чемпионате вундеркинд в этом сезоне забил один гол и отдал результативную передачу в 15 матчах.