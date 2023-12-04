Ямаль: «Моим единственным кумиром был и остаётся Месси»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал своего единственного кумира. 16-летний талант всю жизнь восхищается лучшим бомбардиром в истории «сине-гранатовых», коим является Лионель Месси.

«Моим единственным кумиром был и остаётся Месси. У меня больше нет других кумиров. Однажды мне удалось с ним сфотографироваться, но мы так и не узнали друг друга поближе. Возможно, однажды это случится», – приводит слова Ямаля Tuttosport.

Ямаль в этом сезоне записал на свой счёт по одному голу и результативной передаче в чемпионате Испании. Ламин хорошо проявил себя на предсезонной подготовке, благодаря чему получил доверие от главного тренера Хави Эрнандеса.