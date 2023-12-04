Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Ла Лиге. Напомним, отставание «сине-гранатовых» от первого места в данный момент составляет четыре очка. Лидерство в чемпионате Испании разделяют «Жирона» и мадридский «Реал», у которых в активе одинаковое количество очков.

«В этом сезоне мы допустили совсем необязательные потери очков. Надеюсь, что в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала», – цитирует де Йонга Ziggo Sport.

«Барселона» вчера поднялась на третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, минимально одолев мадридский «Атлетико» благодаря голу Жоау Фелиша.