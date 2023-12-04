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Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»

04 Декабря 2023 • 15:52 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг оценил уровень нападающего Жоау Фелиша, который в этом сезоне выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Фелиш – отличный игрок, у него природный талант. Его класс видно даже по тому, как он касается мяча. Если Жоау сконцентрируется и продолжит работать как сейчас, он может стать великим игроком», – цитирует де Йонга Ziggo Sport.

Фелиш вчера забил победный гол «Барселоны» в ворота своего бывшего клуба – мадридского «Атлетико». Жоау ранее заявил, что хочет остаться в команде Хави Эрнандеса на постоянной основе.

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Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»
15:01 · Испания. Ла Лига
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14:55 · Испания. Ла Лига
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