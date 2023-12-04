Хави: «Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пока не знает, останется ли в команде нападающий Жоау Фелиш после нынешнего сезона. Напомним, права на португальца принадлежат мадридскому «Атлетико», а за «Барселону» игрок выступает в аренде. Вчера Фелиш забил победный гол в ворота «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство. Я очень счастлив, что Жоау в нашей команде. Он хороший парень, приятный и забавный в раздевалке. Я вижу, что Фелиш счастлив в «Барселоне» и хочет показать свою конкурентоспособность. У него также отличная связь с Жоау Канселу», – заявил Хави на пресс-конференции после победы над «Атлетико».