Ямаль рассказал, как Хави мотивировал его перед дебютом

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, какие слова для него подобрал главный тренер Хави Эрнандес перед дебютным матчем в «сине-гранатовой» футболке. Напомним, 16-летний игрок хорошо проявил себя на предсезонной подготовке летом, за счёт чего завоевал место в стартовом составе «Барселоны».

«Что сказал мне Хави перед дебютом? Он сказал: просто выходи и играй в футбол. Это был отличный совет, ведь играть в футбол у меня получается лучше всего», – цитирует Ямаля Tuttosport.

В этом сезоне Ямаль отметился одним голом и результативной передачей в 15 матчах чемпионата Испании. Футболисту лишь в июле этого года исполнилось 16 лет.