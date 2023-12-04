Ямаль: «Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заверил, что не чувствует давления, выступая за «сине-гранатовых». Напомним, в этом сезоне 16-летний вундеркинд завоевал место в основном составе команды Хави Эрнандеса, а также пару раз получил вызов в сборную Испании.

«Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону». Возможно, потому что мне всего 16 лет. Я отношусь к этому просто как к игре, даже когда нам приходится выступать на больших стадионах. Я нахожусь в одном из двух-трёх крупнейших клубов планеты и могу назвать это место вторым домом», – сказал Ямаль в интервью изданию Tuttosport.