Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»

04 Декабря 2023 • 14:45 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
10.12 16:00

Журналист издания Mundo Deportivo Ферран Мартинес оценил игру защитника «Барселоны» Рональда Араухо в матче с мадридским «Атлетико». Напомним, поединок закончился минимальной победой команды Хави Эрнандеса со счётом 1:0. Три очка помогли «Барселоне» вернуться на третью строчку в турнирной таблице.

«Мы снова увидели отличную игру в исполнении Араухо. Он сыграл на родной позиции в центре обороны. Рональд нейтрализовал Антуана Гризманна и Альваро Морату, самый забивной дуэт чемпионата Испании в этом сезоне. Они не создали ни единого шанса. Араухо показал очередной оборонительный мастер-класс», – написал Мартинес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Рональд Араухо Ферран Мартинес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
12:23
Фелиш: «Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом»
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М АЛЬМЕРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
04.12.23 в 23:00
Сельта Сельта
Кадис Кадис
1.88 3.70 4.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
17:34 · Испания. Ла Лига
​В лазарете «Реала» остаются 8 игроков
16:49 · Испания. Ла Лига
​Назван лучший футболист нулевых годов в Ла Лиге – это не Месси 1
16:35 · Испания. Ла Лига
Браим Диас не закрывает двери перед сборной Марокко, но при этом хочет выступать за Испанию
16:20 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Рано или поздно я выиграю премию Golden Boy, обещаю»
16:07 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Моим единственным кумиром был и остаётся Месси»
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»
15:56 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»
15:52 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»
15:01 · Испания. Ла Лига
Хави: «Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство»
14:55 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, как Хави мотивировал его перед дебютом
14:50 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону»
14:45 · Испания. Ла Лига
Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»
14:39 · Испания. Ла Лига
Карвахаль пропустит 3-4 недели 1
13:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
Все новости
Рекомендуем