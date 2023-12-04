Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»

Журналист издания Mundo Deportivo Ферран Мартинес оценил игру защитника «Барселоны» Рональда Араухо в матче с мадридским «Атлетико». Напомним, поединок закончился минимальной победой команды Хави Эрнандеса со счётом 1:0. Три очка помогли «Барселоне» вернуться на третью строчку в турнирной таблице.

«Мы снова увидели отличную игру в исполнении Араухо. Он сыграл на родной позиции в центре обороны. Рональд нейтрализовал Антуана Гризманна и Альваро Морату, самый забивной дуэт чемпионата Испании в этом сезоне. Они не создали ни единого шанса. Араухо показал очередной оборонительный мастер-класс», – написал Мартинес.