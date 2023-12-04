Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль пропустит 3-4 недели

04 Декабря 2023 • 14:39 Комментировать (1)
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сможет помочь своей команде в ближайшие 3-4 недели. Скорее всего, фуллбек пропустит все оставшиеся матчи, которые «королевскому клубу» предстоит сыграть в 2024 году.

По информации от Tiempo de Juego, результаты сегодняшнего обследования выявили, что Карвахаль пропустит ближайшие 3-4 недели. Испанец посвятит это время восстановлению. Изначальный план состоит в том, чтобы вернуться к Суперкубку Испании, который пройдёт в январе.

В этом сезоне Карвахаль отметился двумя голами и двумя ассистами в тринадцати поединках чемпионата Испании.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
16:02
«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»
15:56
Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»
14:39
Карвахаль пропустит 3-4 недели 1
12:03
Беллингем: «Нужно отдать должное Анчелотти, который нашёл для меня правильную позицию»
12:02
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
12:00
Беллингем назвал аспект, в котором разочаровывает Анчелотти
03 Декабря
15:24
Стало известно, когда Беллингем получит свою награду Golden Boy
14:03
Далич рассказал, будет ли Евро-2024 последним турниром для Модрича в составе сборной Хорватии
00:57
Де ла Фуэнте: «Браим Диас хочет выступать за сборную Испании, а не за Марокко» 1
02 Декабря
23:33
Карвахаль может пропустить следующий матч «Реала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sparrow88
04 Декабря 2023 в 16:52
Вот тебе и причина замены на 46-ой. Беда.
Футбол онлайн
04.12.23 в 23:00
Сельта Сельта
Кадис Кадис
1.88 3.70 4.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
17:34 · Испания. Ла Лига
​В лазарете «Реала» остаются 8 игроков
16:49 · Испания. Ла Лига
​Назван лучший футболист нулевых годов в Ла Лиге – это не Месси 1
16:35 · Испания. Ла Лига
Браим Диас не закрывает двери перед сборной Марокко, но при этом хочет выступать за Испанию
16:20 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Рано или поздно я выиграю премию Golden Boy, обещаю»
16:07 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Моим единственным кумиром был и остаётся Месси»
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»
15:56 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»
15:52 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»
15:01 · Испания. Ла Лига
Хави: «Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство»
14:55 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, как Хави мотивировал его перед дебютом
14:50 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону»
14:45 · Испания. Ла Лига
Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»
14:39 · Испания. Ла Лига
Карвахаль пропустит 3-4 недели 1
13:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» всерьёз нацелилась на вингера «Реала»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
Все новости
Рекомендуем