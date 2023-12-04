Карвахаль пропустит 3-4 недели

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сможет помочь своей команде в ближайшие 3-4 недели. Скорее всего, фуллбек пропустит все оставшиеся матчи, которые «королевскому клубу» предстоит сыграть в 2024 году.

По информации от Tiempo de Juego, результаты сегодняшнего обследования выявили, что Карвахаль пропустит ближайшие 3-4 недели. Испанец посвятит это время восстановлению. Изначальный план состоит в том, чтобы вернуться к Суперкубку Испании, который пройдёт в январе.

В этом сезоне Карвахаль отметился двумя голами и двумя ассистами в тринадцати поединках чемпионата Испании.