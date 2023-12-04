Тер Штеген пропустит два месяца, если согласится на операцию

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ещё не принял решение насчёт того, соглашаться ли ему на операцию на спине. По информации от инсайдера Хави Эрнандеса Наварро, если немец согласится лечь под нож, ему придётся провести в лазарете около двух месяцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тер Штеген больше не сыграет в 2023 году вне зависимости от того, согласится ли на операцию. Из-за проблем со спиной вратарь сборной Германии пропустил три последних матча «Барселоны». 31-летний Тер Штеген не помог своей команде в поединках с «Райо Вальекано», «Порту» и мадридским «Атлетико».