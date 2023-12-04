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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак - о матче с «Барселоной»: «Позорная игра»

04 Декабря 2023 • 12:32 Комментировать

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал гостевое поражение от каталонской «Барселоны» в поединке 15-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых».

«Этот результат огорчает. Мы неудачно начали игру, были очень плохи в первом тайме. За это соперник наказал нас. Не понимаю, что с нами произошло. Это была позорная игра в нашем исполнении. Если бы «Атлетико» играл с самого старта как во второй половине, то у нас был бы шанс», - цитирует словенца Football Espana.

После вчерашнего поражения «матрасники» с 28 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ян Облак ещё теги
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