Фелиш: «Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш поделился эмоциями после того, как забил победный гол в ворота мадридского «Атлетико» в матче чемпионата Испании. Напомним, за «сине-гранатовых» португалец выступает в аренде, ведь права на футболиста до сих пор принадлежат «Атлетико».

«Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, что произошло. В основном только моя семья», – сказал португальский форвард в интервью Movistar.

Отметим, что в 8 матчах в составе «Атлетико» против «Барселоны» Фелиш не отметился ни одним голом.