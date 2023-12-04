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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш: «Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом»

04 Декабря 2023 • 12:23 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
10.12 16:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш поделился эмоциями после того, как забил победный гол в ворота мадридского «Атлетико» в матче чемпионата Испании. Напомним, за «сине-гранатовых» португалец выступает в аренде, ведь права на футболиста до сих пор принадлежат «Атлетико».

«Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, что произошло. В основном только моя семья», – сказал португальский форвард в интервью Movistar.

Отметим, что в 8 матчах в составе «Атлетико» против «Барселоны» Фелиш не отметился ни одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги

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