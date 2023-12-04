Тер Штеген больше не сыграет в 2023 году

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выбыл из строя до конца календарного года. По информации от инсайдера Хави Мигеля, немецкий вратарь больше не сыграет в 2023 году из-за проблем со спиной.

Ранее сообщалось, что тер Штегену проведут операцию на спине. Восстановление игрока займёт некоторое время, поэтому он не успеет вернуться на поле в этом году.

Напомним, тер Штеген пытался принять участие в последних матчах «Барселоны», но медицинский штаб не стал рисковать здоровьем игрока, который чувствует дискомфорт в области спины. Марк-Андре к сегодняшнему дню провёл 6 сухих матчей в 13 турах этого розыгрыша Ла Лиги.