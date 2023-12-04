​Фелиш забил в первом же матче против «Атлетико» - но не мог забить в 8 матчах против «Барселоны»

Каталонская «Барселона» обыграла в очередном туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико», единственный мяч встречи забил португальский нападающий Жоау Фелиш, в прошлом выступавший как раз в «Атлетико».

Удивительно, но ему удалось забить в первом же матче против своего бывшего клуба, в то время как в составе «Атлетико» он провел против «Барселоны» в общей сложности восемь матчей - и не забил ни разу.

В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет против земляков из «Жироны», это случится в следующее воскресенье, десятого декабря. Сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице.