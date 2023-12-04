Хави ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном увольнении с поста главного тренера «сине-гранатовых».

«Уверен, что нынешний сезон будет успешным для нашей команды. Сейчас мы играем немного хуже, чем ожидали, поэтому не показываем те результаты, на которые рассчитывали. Нам нужно вернуть стабильность», - передает слова специалиста газета Marca.

Кроме того, Эрнандес отметил, что у него есть поддержка со стороны президента клуба Жоана Лапорты.

В последнем матче «Барселона» одержала победу над «Атлетико» со счетом 1:0. Команда занимает третье место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка.