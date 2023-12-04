​Хави восхищается игрой Пеньи

Каталонская «Барселона» добыла победу в важном противостоянии с мадридским «Атлетико», а занявший место в воротах команды резервный голкипер Иньяки Пенья несколько раз выручил свою команду. Наставник клуба Хави Эрнандес доволен его игрой, он прокомментировал ее:

- Иньяки Пенья - это образцовый голкипер. Он усиленно тренируется и потому выступает так, как он показал в этом матче. Он получает от меня 10 баллов из десяти за свои прекрасные спасения, - цитирует слова Хави официальный сайт «Барселоны».

В следующем туре чемпионата победитель прошлого сезона сыграет с земляками из «Жироны».