​Хави нахваливает Фелиша

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» благодаря голу Жоау Фелиша еще в первом тайме - португальский футболист изящно обокрал соперника, вырвался на простор и перекинул мяч через вратаря, напомним (не в последнюю очередь своим 14-м номером на спине) о подвигах Йохана Кройфа, ровно полвека назад дебютировавшего за клуб. Выступления Фелиша нахваливает наставник клуба Хави Эрнандес:

- Он очень напряженно поработал, я вижу много положительного в его выступлении. Он выглядит счастливым в нашей команде, и я также доволен его выступлениями, - цитирует слова Хави официальный сайт клуба.

В следующем туре испанского чемпионата чемпион страны сыграет с из «Жироны», это случится десятого декабря, в следующее воскресенье.