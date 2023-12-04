​Френки де Йонг нагнал Кройфа по количеству матчей за «Барселону» в чемпионате

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» благодаря голу Жоау Фелиша еще в первом тайме, а Френки де Йонг сыграл свой 139-й матч за каталонский суперклуб в чемпионате Испании.

Таким образом, он нагнал по этому параметру легенду - Йохана Кройфа, который ровно 50 лет тому назад, осенью 1973 года, стал первым нидерландцем в истории клуба, и наверняка самым важным в его истории. Кройф также сыграл в период с 1973 по 1977 год 139 матчей в чемпионате Испании, принеся победу в Ла Лиге в 1974 году.

В следующем туре испанского чемпионата чемпион страны сыграет с «Жироной», это случится десятого декабря, в следующее воскресенье.