Фелиш признался, какие у него отношения с игроками «Атлетико» и Симеоне

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш пообщался с журналистами после поединка против мадридского «Атлетико» в рамках 15-го тура Ла Лиги. «Сине-гранатовые» победили со счетом 1:0 благодаря голу португальца в первом тайме.

«Меня обсуждают каждую неделю, я нахожусь в центре внимания. Но спокойно реагирую на это, пусть говорят. Сейчас моя задача работать и становиться лучше. Хочу поблагодарить новых партнеров, которые хорошо приняли меня.

С игроками «Атлетико» у меня хорошие отношения, нет никаких проблем. Симеоне? Я с ним еще не пересекался», - цитирует Жоау инсайдер Хелена Кондис.

Напомним, что Фелиш играет за «Барсу» на правах аренды из «Атлетико».