«Барселона» - лидер Европы по победам с минимальным счётом

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» благодаря голу Жоау Фелиша еще в первом тайме, и это была очередная победа каталонского суперклуба, одержанная с минимальным счетом. В нынешнем сезоне таких уже четыре.

А если учитывать и прошлый сезон, то с начала сезона 2022/2023 таких побед с минимальным счетом у «Барселоны» уже пятнадцать. Она является лидером среди всех 98 команд из топ-5 чемпионатов Европы по этому параметру.

В следующем туре испанского чемпионата действующий чемпион страны сыграет с земляками из «Жироны», это случится десятого декабря, в следующее воскресенье.