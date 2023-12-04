Араухо оценил положение «Барселоны» в Ла Лиге

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о предстоящих матчах после победы над мадридским «Атлетико». «Сине-гранатовые» одолели «матрасников» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Жоау Фелиш.

«Если «Барса» потеряет очки в следующих играх, то это не будет иметь серьезного значения. Чемпионат на этом не закончится для нас», - передает слова футболиста Barca Universal.

После 15 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок в Ла Лиге «сине-гранатовые» проведут против «Жироны» 10 декабря.